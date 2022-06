Città di Castello, scatta l'ordinanza: da stasera in centro niente vetro. Multe salate ai trasgressori

“Con la ripresa degli eventi pubblici nel centro storico, che torneranno davvero numerosi in estate, ringraziamo le forze dell’ordine e la Polizia Municipale, che in stretta sinergia assicurano la sorveglianza della città e la presenza nel territorio con un servizio alla collettività davvero prezioso, prestato sempre con grande senso del dovere, a garanzia per tutti della convivenza civile e sana che sa dare la giusta importanza al divertimento, nel rispetto delle regole”.

E’ il messaggio del sindaco Luca Secondi e dell’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri nei giorni in cui il cartellone di “Estate in Città” 2022 entra nel vivo, con nuove iniziative e gli appuntamenti ormai tradizionali, come quello di stasera a partire dalle ore 21.00 con i negozi aperti dopo cena e la musica di Dj Shopping.

In concomitanza con l’inizio della programmazione degli eventi estivi, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza sindacale che stabilisce nuove regole per i pubblici esercizi del centro storico. Nel periodo compreso tra giovedì 16 giugno e lunedì 11 luglio 2022 saranno previste limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo nelle aree pubbliche all’interno delle mura urbiche. Al fine di tutelare le necessarie condizioni di vivibilità del cuore della città, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e riposo dei residenti, al decoro e alla sicurezza urbana, da giovedì a domenica, dalle 21 alle 6, le consumazioni di bevande in contenitori di vetro o metallo potranno avvenire unicamente all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle loro pertinenze esterne o nelle aree affidate in concessione. In questa fascia oraria sarà contestualmente vietata la consumazione nei luoghi pubblici e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo.

Nel dettaglio, l’ordinanza prescrive quanto segue: “è vietato, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, consumare in luogo pubblico, ad esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle loro pertinenze esterne rilasciate in concessione, bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine); la somministrazione e il consumo delle bevande in vetro o metallo (lattine), dalle 21 alle 6 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, è permessa solamente all’interno dei pubblici esercizi e, al tavolo, nelle pertinenze esterne o nelle aree date in concessione agli stessi; è vietato, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa, ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici (ex D.lgs. 114/98), nonché alle attività artigianali, vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine). Fatta salva l’applicazione di altri provvedimenti previsti da leggi e regolamenti, l'inottemperanza all’ordinanza sindacale comporterà una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 5.000 euro. L’atto è stato trasmesso al comando della Polizia Municipale e alle forze dell’ordine territoriali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) a supporto delle attività di vigilanza e controllo finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni dell’amministrazione comunale.