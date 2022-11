Città di Castello, nuova ondata di furti in vallata

Nuovo raid di ladri in Altotevere, dove sono entrati in azione nel fine settimana.

Anche ieri, domenica sera, sono stati segnalati alcuni tentati furti nella zona sud del Comune, con i ladri che hanno cercato di entrare in un villetta singola, ma sono stati spaventati dall'allarme che è entrato subito in azione.

Sabato, invece, gli appartamenti che sono stati presi di mira erano ben 5, tre nel comune tifernate e due in quello più a nord di San Giustino. In alcuni casi i furti sono andati a buon fine in altri, invece, la presenza di inquilini o dei vicini hanno interrotto i malviventi che sono scappati senza riuscire a entrare nelle case. Il modus operandi è quasi simile per tutti: individuano una casa al momento senza inquilini e poi, forzando la porta o le finestre, cercano di entrare: una volta all'interno portano via gli oggetti di valore che individuano.