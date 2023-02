Città di Castello: GMF spa inaugura il nuovo Hurrà

Ha aperto oggi a Città di Castello in via Morandi 20 un nuovo supermercato HURRA’.

L’insegna è un marchio di GMF - Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale), attiva nel centro Italia dalla fine degli anni ’90.

All’interno del punto vendita saranno operativi oltre 14 collaboratori, di cui 13 donne.

“La nostra insegna -afferma Giancarlo Paola AD GMF e Direttore Commerciale gruppo Unicomm - è presente a Città di Castello da moltissimi anni. L’apertura di questo nuovo Hurrà rappresenta la nostra visione dell’evoluzione del format discount che si è adattato ai nuovi modelli di consumo: ovvero un supermercato moderno in un ambiente contemporaneo, dove fare la spesa di ogni giorno, veloce completa e conveniente, offrendo un mix unico di prodotti discount, prodotti delle grandi marche, e i freschissimi. Infatti, i nostri clienti troveranno oltre al reparto ortofrutta anche i banchi assistiti di gastronomia, macelleria e pescheria. Mi piace ricordare inoltre l’attenzione rivolta, in questo momento storico difficile, alle fasce di popolazione più fragili, come gli anziani: a loro abbiamo riservato la nostra Carta Argento Hurrà, che consentirà a tutti i clienti con età superiore ai 65 anni di ottenere, ogni martedì, uno sconto aggiuntivo del 10% su tutta la spesa.

In tema di sostenibilità e allestimenti - aggiunge Giancarlo Paola- vogliamo ricordare che l’edificio è realizzato con tecniche di isolamento termico d’avanguardia, e che abbiamo scelto l’inserimento di un’illuminazione led di ultima generazione ad altissimo rendimento, e l’eliminazione dei gas serra dalla catena del freddo, sostituiti con refrigeranti di nuova generazione eco-compatibili. L’energia latente dell’impianto frigorifero viene sfruttata per integrare quella dell’impianto termico ed è stato previsto l’inserimento di climatizzatori che sfruttano la tecnologia della pompa di calore, contribuendo a ridurre l’impatto energetico.”

Il Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) controllato dalla famiglia Cestaro, con circa 7.500 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Spa e GMF Grandi Magazzini Fioroni Spa, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, Mega). Il Gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 2,3 mld di euro, in crescita di oltre il 6%.