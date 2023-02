Città di Castello: ''Numeri positivi per la piscina comunale''

“I numeri positivi della nostra piscina comunale dimostrano che c’è voglia di sport e di nuoto a Città di Castello, ma testimoniano anche che è stata giusta la scelta di non arretrare di un metro di fronte ai vertiginosi costi energetici dell’ultimo anno e di condividere con la collettività uno sforzo comune per continuare a tenere l’impianto aperto a disposizione di tutti i cittadini, a fronte delle tantissime chiusure a livello regionale e nazionale, aumentando addirittura l’offerta per l’utenza e confermando tutte le agevolazioni per le fasce deboli della popolazione”. L’assessore allo Sport Riccardo Carletti dà notizia così insieme all’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni delle tantissime iscrizioni registrate dalla piscina comunale dia via Engels per il secondo quadrimestre della scuola di nuoto, con 800 allievi tra bambini e adulti che frequenteranno i corsi in programma tra febbraio e maggio. Un dato che bissa quello di settembre, quando erano state già circa 800 le adesioni al primo quadrimestre di lezioni. Il 75 per cento degli iscritti alla scuola di nuoto ha infatti confermato la propria partecipazione ai corsi anche per il secondo quadrimestre, con un 25 per cento di turnover tra prima e seconda parte di lezioni che è abituale ogni anno. In tutto sono circa 650 i bambini tra i 4 e i 14 anni che nuoteranno in piscina e circa 150 gli utenti over 15. Alla scuola di nuoto si abbina anche la vera e propria corsa a un posto libero nelle lezioni di Acquafitness, che hanno registrato oltre 200 iscrizioni complessive ai servizi in acqua per la stagione 2022-2023. Un filone sportivo che sta riscuotendo molto successo, accentuato dalla modernità dei servizi offerti all’utenza, che ha dimostrato di apprezzare la possibilità di prenotare e disdire le lezioni in autonomia, attraverso l’applicazione GateApp. La facilità di gestione della partecipazione ai corsi ha moltiplicato le possibilità di accesso dei cittadini, che possono prenotarsi scegliendo tra le 21 lezioni settimanali proposte dal lunedì al venerdì mattina, durante la pausa pranzo, di pomeriggio e di sera. Molto gettonati quest’anno sono anche i progetti in acqua dedicati ai bambini più piccoli, da 6 mesi ai 3 anni (Nuoto Baby e Delfinetti), che sono a disposizione delle famiglie il sabato mattina, e i corsi riservati alle future mamme, in programma il martedì e il giovedì pomeriggio. Vasche sempre piene anche per tutte le altre attività della piscina comunale, dal nuoto libero ai gruppi sportivi preagonistici e agonistici, dai sub agli atleti master, dalle lezioni delle scuole fino ai progetti in acqua per la terza età, per i cardiopatici e le persone diversamente abili. Tra i motivi di soddisfazione del Comune e di Polisport c’è l’esperienza della Terapia Multisistemica in Acqua di cui sono protagonisti circa 15 bambini e ragazzi con autismo della provincia di Arezzo, ai quali la piscina comunale di Città di Castello ha dato una risposta per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della riabilitazione attraverso il nuoto che in altri impianti non erano più possibili a causa delle chiusure per i costi energetici. “Difendere il valore sociale dello sport è sempre stato un principio della programmazione del Comune e un motivo di orgoglio, se guardiamo alle tante opportunità che siamo riusciti a garantire in questi anni a tutte le fasce di utenza con bisogni specifici”, evidenzia Carletti, nel ricordare insieme a Nardoni come “pur in una stagione difficilissima dal punto di vista della gestione economica, Comune e Polisport abbiano associato un aumento dell’offerta al pubblico ai minimi ritocchi tariffari che si sono resi necessari, e che lasciano comunque i costi per gli utenti tra i più bassi in Umbria, incrementando di un’ora la disponibilità per il nuoto libero dal lunedì al venerdì (con apertura dell’impianto dalle ore 7.00 invece che dalle ore 8.00) e prevedendo servizi riservati a particolari categorie, come i corsi di nuoto per le gestanti e i bambini di età compresa tra 6 mesi e 3 anni”. “Con l’avvicinarsi della primavera insieme a Polisport abbiamo iniziato a programmare la prossima stagione estiva, che inizierà a giugno 2023 con i Meeting Italo Galluzzi e Tifernum Tiberinum, ma anche i Centri Sportivi Estivi 2023 per bambini dai 6 ai 13 anni di età”, sottolinea Carletti, nel ringraziare il personale della società di gestione degli impianti comunali “per la professionalità e la disponibilità apprezzate da tutti gli utenti, che sono un valore aggiunto della qualità dell’offerta della nostra piscina comunale, difficilmente imitabile altrove”.