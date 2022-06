Città di Castello: nozze d'oro per Picini e Massetti

Si erano sposati il 18 giugno 1972 nella chiesa di San Donino ed oggi dopo 50 anni di vita insieme festeggiano con i familiari l’anniversario di matrimonio. Nozze d’oro, un traguardo importante per Misetta Massetti ed Ezio Picini, tifernati doc, coppia conosciuta in città per i trascorsi lavorativi ed in particolare per la gentilezza, il garbo ed il sorriso che li contraddistingue e fa apprezzare. Il 18 giugno di 50 anni fa, Misetta ed Ezio avevamo pronunciato il fatidico “si” ed iniziato il lungo percorso di vita in comune fra famiglia lavoro e affetti di parenti ed amici. La coppia “d’oro” festeggia il lieto evento con i familiari e l’amata nipote Giulia in un noto ristorante della città. Auguri.