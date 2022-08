Città di Castello, non trova più moglie e figlio ma non parla bene italiano: aiutato dalla polizia

Non riusciva a farsi capire mentre stava cercando la moglie e il figlio di cui non aveva più notizie dal pomeriggio.

Gli agenti della squadra volante del Commissariato sono intervenuti, poco dopo la mezzanotte di ieri, in un bar della città. All’interno del locale c'era un uomo che, in evidente stato di preoccupazione, non riusciva, anche a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana, ad esprimersi con chiarezza in merito alla propria problematica.

I poliziotti, dopo averlo tranquillizzato, hanno compreso il motivo della sua preoccupazione: non riusciva a rintracciare dal pomeriggio la moglie e il figlio.

Dopo averlo identificato e aver raccolto alcuni elementi utili, hanno dato avvio alle ricerche. Poco dopo i gli agenti sono riusciti a localizzare la donna: era insieme al figlio all’ospedale di Città di Castello. Era ricoverata, infatti, nel reparto di Pronto soccorso in osservazione perchè, durante una passeggiata pomeridiana, aveva accusato un malore ed era stata accompagnata nella struttura sanitaria.

L’uomo ha così potuto tirare un sospiro di sollievo e grazie all’aiuto della Polizia è riuscito a riabbracciare i propri cari.