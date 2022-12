Città di Castello, le giovanili del Trestina in campo con una maglietta a ricordo dei giovanissimi deceduti nell'incidente di San Giustino

Un grande cuore rosso e quattro nomi scritti intorno.

Così i ragazzi delle giovanili del Trestina sono scesi in campo nell'ultima partita.

Tutti insieme e tutti indossando le t-shirt che ricordano Gabriele, Nico, Luana e Natasha, i 4 ragazzi che sono deceduti nel tragico incidente a San Giustino.

''Nella suggestiva cornice di Santa Maria degli Angeli – hanno scritto nei profili social delle squadre - con alle spalle la basilica di San Francesco, il nostro gruppo U17 su iniziativa del nostro dirigente accompagnatore Muzafer Azizi, condivisa da tutti i genitori e dalla società col presidente Leonardo Bambini in prima persona, in occasione della gara di campionato contro l’Angelana, hanno voluto ricordare i quattro giovanissimi ragazzi deceduti nel tragico incidente accaduto un paio di settimane fa''.

''Un piccolo gesto..

una maglia per ricordare..

una maglia per non dimenticarli.. indossata nel riscaldamento, con una grande cuore rosso al centro e con i nomi dei quattro ragazzi''.

Un gesto che ha fatto commuovere non solo i presenti allo stadio per la partita, ma anche il web, dove le foto e le immagini dei ragazzi che indossano le maglie ha fatto presto il giro.