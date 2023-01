Altotevere imbiancato: qualche disagio per la viabilità

Nevica anche in Altotevere.A Città di Castello I primi fiocchi sono iniziati a scendere intorno alle 11,30. Nei comuni montani sta nevicando ma non sono stati registrati grossi problemi, solo a Pietralunga c'è qualche problema di viabilità verso le zone di confine. Oltre a ciò al momento non vengono segnalate criticità e la viabilità non ha subito grosse modifiche. Ovviamente sulle strade dei valichi si viaggia con le catene sia a Bocca Trabaria che a Bocca Serriola, mentre la E45, seppur innevata, nella zona di competenza dell'Umbria, è ancora aperta.