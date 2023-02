E45, notte da incubo per la viabilità a causa neve: il traffico riaperto solo in mattinata

E' in fase di riapertura graduale la E45, dopo che nella notte è stata bloccata per neve.

A lanciare l'allarme, nelle prime ore di giovedì 9 febbraio, sono stati i social e nello specifico la pagina ''Vergogna E45'', dove ci sono diversi utenti che si lamentano per lo stop non annunciato

Dall'Umbria non si circola lungo al Orte – Ravenna verso nord per neve. Svincoli tutti chiusi, a partire da Umbertide verso Città di Castello, secondo quando ti riesce a sapere, per la presenza della neve.

Intorno alle 8, sempre di giovedì mattina, c'è stata una graduale riapertura della E45 in direzione nord, nel frattempo la Polizia stradale di Città di Castello, coordinata da Lucio Stazi, sta in ''Safety car'' accompagnando i mezzi a Canili, per poi farli proseguire per la viabilità alternativa.