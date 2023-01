Città di Castello, al termine la settima edizione di ''Natale fra Umbria e Toscana''

Si è conclusa domenica 8 gennaio scorso nel Salone Gotico del Museo Diocesano di Città di Castello l’iniziativa Natale tra Umbria e Toscana giunta quest’anno alla sua settima edizione.

L’obiettivo dell’iniziativa – ha precisato Cecchetti – è stato raggiunto con soddisfazione sia degli organizzatori che dei partecipanti: la messa in rete di ben dodici comuni ha consentito la valorizzazione del ricco patrimonio culturale del territorio Umbro e Toscano con eventi in grado di scoprire o ri scoprirne le peculiarità e le straordinarie potenzialità. In questa settima edizione è stata confermata la partecipazione di tutti i Comuni dell’Alto Tevere Umbro: Città di Castello, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Pietralunga e Umbertide. Come nelle precedenti iniziative hanno aderito anche il Comune di Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, e Pieve Santo Stefano, comuni della vicina Regione Toscana ed il Museo di Aboca. La vera novità è stata l’adesione al progetto di un nuovo comune quello di Lisciano Niccone.

Il pubblico presente ha assistito all’ultimo appuntamento della rassegna, il concerto dal titolo Nostalgia del Natale tenuto dall’ Associazione Corale “Octava Aurea” di Perugia e dal Coro di Voci Bianche e Giovanile diretti da Mario Cecchetti e Klara Luznik. Preziosa la collaborazione con la Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello. Le musiche eseguite con maestria e accuratezza hanno coinvolto l’uditorio rapito anche dalla bellezza delle opere d’arte conservate nel Salone Gotico. Gli undici eventi culturali inseriti nel programma ossia concerti, convegni, spettacoli per bambini, visite guidate e mostre, hanno visto come spazi privilegiati le chiese, i musei, le pievi, le cattedrali, i teatri, i palazzi e i centri storici del territorio dell’Alto Tevere Umbro e Toscano, luoghi di particolare bellezza oltreché spirituale, anche artistica e architettonica e di accresciuta suggestione grazie all’allestimento di presepi artistici. Tanta dunque la partecipazione e l’apprezzamento del pubblico ai vari appuntamenti che hanno visto il coinvolgimento anche dei turisti particolarmente numerosi presenti in occasione delle trascorse festività.

Presenti per l’occasione S. E. Mons. Luciano Paolucci Bedini Vescovo della Diocesi di Città di Castello, il Sindaco Luca Secondi e l’Assessore alle Politiche culturali Michela Botteghi del Comune di Città di Castello, l’Assessore alle Politiche culturali del Comune di Anghiari Alberica Barbolani. A portare i saluti, Catia Cecchetti ideatrice dell’iniziativa, che ha tracciato un breve bilancio dell’iniziativa ricordando che tutti e 11 gli eventi sono stati molto partecipati con un pubblico sia di turisti, presenti numerosi nel nostro territorio in occasione delle festività, che di cittadini residenti che volentieri hanno preso parte nei comuni limitrofi, agli eventi in calendario. La parola è passata al Vescovo S. E. Bedini che ha ringraziato il numeroso pubblico presente che segue le iniziative diocesane a carattere come in questo caso inter regionale. Un saluto anche del sindaco tifernate che ha elogiato l’iniziativa che riesce a creare un interessante collegamento culturale e museale nel nostro territorio.