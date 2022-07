Città di Castello nasce l’associazione ''Civicamente'' dall’esperienza elettorale della lista civica ''Luca Secondi sindaco''

Si chiama “CivicaMente” l’associazione politico-culturale che a Città di Castello porta nel futuro i principi e le idee della Lista Civica, “Luca Secondi Sindaco”, presentata alle elezioni amministrative del 2021 e divenuta solido punto di riferimento dell’amministrazione comunale in carica.

A guidarla sarà la presidente, Alice Polchi, insegnante con un passato da ricercatrice universitaria, tra i candidati all’ultima tornata elettorale che figurano nel consiglio direttivo insieme a quanti hanno condiviso l’aspirazione a rappresentare quella parte di cittadinanza che non vuole essere ''inquadrata nel perimetro di una formazione politica tradizionale, ma vuole qualificarsi unicamente per il proprio impegno civico''.

''Rispettare i diritti e la dignità delle persone, promuovere la giustizia sociale, valorizzare il merito e la competenza, non lasciare indietro nessuno: continueranno a essere queste le ragioni di una proposta politica dal basso, liberale e democratica, progressista e riformista, vicina ai cittadini, concreta – hanno spiegato - Le parole d’ordine dell’associazione saranno costruire, unire, creare opportunità finalizzate al bene comune. Uno non varrà uno, ma conteranno il valore, la preparazione, il senso di responsabilità delle persone, la disponibilità a condividere obiettivi e lavorare insieme, lontano dall’odio, dalla demonizzazione dell’avversario, dalla demagogia, dal populismo e dal sovranismo''.

Attraverso “CivicaMente” i giovani che ''si sono candidati con coraggio e spirito di servizio, che si sono messi a disposizione delle istituzioni, nel nome del ricambio generazionale della classe dirigente cittadina, continueranno ad adoperarsi per la comunità: parleranno ai giovani attraverso i giovani, da coetanei, da pari, non per interposta persona e tanto meno dal piedistallo di una distanza generazionale incolmabile''.

“CivicaMente” sarà la ''casa comune di chi ama Città di Castello e della forte identità tifernate che con senso di appartenenza vuole partecipare – hanno concluso - e confrontarsi liberamente sui temi, proporre idee e trovare soluzioni''.