Città di Castello, Museo del Duomo: eventi a raffica

Fra turisti e laboratori. Il Museo del duomo ha messo in campo due iniziative. La prima è stata promossa dall’Associazione Borgo Bello che ha utilizzato il treno con partenza da Perugia per visitare alcune strutture museali di Città di Castello tra cui il Museo e il Campanile cilindrico: il gruppo di 22 persone hanno seguito con entusiasmo la visita guidata di Catia Cecchetti e sono poi saliti in cima al Campanile.

Il gruppo ha pranzato nella nostra città e al termine della giornata ha ripreso il treno per rientrare su Perugia. ''Un modo assolutamente interessante di coniugare arte e mobilità alla scoperta del ricco patrimonio artistico – hanno detto - un modo anche per scoprire le bellezze naturalistiche dell’Umbria così apprezzata da turisti italiani e stranieri''.

Nel frattempo prosegue anche l’attività didattica per l’anno scolastico 2022-2023 destinati ai ragazzi delle scuole del territorio di ogni ordine e grado.

In questo ambito si terrà, giovedì 27 ottobre a partire dalle 10, un laboratorio di restauro con la partecipazione di due classi del liceo “Plinio il Giovane”, cui parteciperanno 27 studenti e due professoresse, Federica Gildoni e Manola Serrani.

''Il Museo ha al suo attivo un’attività didattica sia museale che territoriale - ricorda Catia Cecchetti, direttore della struttura - in grado di consentire lo studio e l’approfondimento delle opere d’arte musealizzate, mirate all’indirizzo di studio seguito. L’opera che sarà oggetto di restauro è la scultura in legno intagliato e dipinto del XVI secolo, raffigurante San Florido realizzato da Alberto di Giovanni Alberti ed esposta nella Sala documentaria a piano terra del Museo''.

A spiegare l’attività laboratoriale sarà la stessa Cecchetti che introdurrà i giovani all’importanza della salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale musealizzato. Sarà poi il restauratore Paolo Pettinari a spiegare ai ragazzi le modalità di intervento che verranno effettuate nell’opera lignea in questione. La conoscenza diretta degli interventi da effettuare sul manufatto e le lacune dovute al tempo e alla delicatezza dell’opera saranno le linee guida del laboratorio.