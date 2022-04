Città di Castello, turismo in ripresa, Cecchetti: ''Speriamo che questo positivo trend continui''

Una bella ripresa turistica in occasione delle appena trascorse festività pasquali nelle strutture museali diocesane di Città di Castello. Molta la voglia di tornare alle consuete abitudini dopo le restrizioni dovute alla pandemia con la presenza di numerose famiglie e gruppi di amici alcuni dei quali cittadini residenti interessati alla riscoperta del nostro patrimonio culturale

''Grande curiosità per la visita al Campanile cilindrico – precisa Catia Cecchetti - per la sua rarità di impianto circolare e la sua antichità secc. XI-XII ma anche molta attenzione per le opere di oreficeria conservate al Museo al piano terra come il Paliotto di Celestino II e il Tesoro di Canoscio di Arte Paleocristiana''.

Richiesta anche la visita all’Oratorio di San Crescentino a Morra dove si possono ammirare gli affreschi cristologici di mano del cortonese Luca Signorelli. Altra opera del Rinascimento italiano la piccola statua raffigurante la Madonna di Donatello è stata molto richiesta e visitata nella Chiesa di San Francesco a Citerna.

''Speriamo che questo positivo trend continui anche in occasione delle prossime festività di lunedì 25 aprile Anniversario della Liberazione e di domenica 1 maggio Festa del lavoro'', ha detto ancora Cecchetti.

Continuano nel frattempo anche gli appuntamenti culturali di Pasqua tra Umbria e Toscana 2022 che hanno come finalità la valorizzazione del ricco patrimonio culturale ecclesiastico che vedono interesse e partecipazione di pubblico per eventi di qualità in spazi di particolare bellezza.