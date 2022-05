Città di Castello: per poche ore rischia di pagare la multa anche se fatta la terza dose di vaccino anti covid

Per un ritardo di poche ore rischiano di pagare la multa da 100 euro, nonostante le tre dosi di vaccino fatte. Sono già diverse le segnalazioni che arrivano dall'Altotevere, almeno una ventina.

Uno dei casi più eclatanti riguarda una donna di Città di Castello che si è vista recapitare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Agenzia delle Entate per un ritardo di appena 24 ore.

''Ho faticato a prenotare un appuntamento – ha detto la signora - in altri casi le uniche sedi disponibili erano molto distanti dal luogo di residenza, senza contare le difficoltà con i sistemi informatici''. Così il primo appuntamento utile è stato il 2 febbraio: 24 di ritardo dalla data del centrollo. In altre parole i ritardi nella vaccinazione non sempre sono stati legati alla volontà delle persone ma anche alle difficoltà tecniche e logistiche riscontrate dal sistema sanitario. Ora, nella comunicazione destinata agli over 50 inadempienti viene spiegato che si può presentare tutta la documentazione, se non fosse che le metodologie sono davvero complesse. Si tratta di inviare la documentazione della terza dose fatta, o tramite pec o attraverso lo Spid. E così la signora ha dovuto prendere dei giorni di ferie per presentare i documenti e dimostrare di essere in regola. ''Senza dimenticare – ha detto- che non c'è modo di parlare con l'Agenzia delle Entrate: si deve chiamare un numero e farsi richiamare, oppure prenotare un incontro tramite web...''