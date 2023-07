Lo straniero ha presentato una patente – rilasciato dalle Autorità nigeriane – dove, già ad una prima ispezione, risaltavano alcune anomalie tipiche di una contraffazione. Una volta ritirato il documento è stato sottoposto alle verifiche da parte del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, il quale ha appurato la contraffazione del documento. L'uomo è stato accusato del reato di uso di documento contraffatto. Ma la stangata vera per il conducente senza patente arriva dalla sanzione pecuniaria: oltre 5mila euro e un fermo amministrativo di 3 mesi per l'auto.

Controlli in strada in Altotevere, super-multa per automobilista con patente falsa