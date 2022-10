Città di Castello: cresce l'attesa per la 42° edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco

La “capitale” del tartufo bianco. Con il taglio del nastro alle 17 in piazza Matteotti, alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, ai rappresentanti istituzionali, autorità civili e militari, prende il via domani pomeriggio (sabato 29 ottobre) la 42°edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di Città di Castello, organizzata dall'Associazione Mostra del Tartufo, dal Comune di Città di Castello con il sostegno del Gal Alta Umbria.

Un appuntamento annuale con la prelibata trifola dell’Alto Tevere Umbro e con i prodotti di eccellenza enogastronomici, che vede il patrimonio agroalimentare ed il capitale umano delle comunità coinvolte, uniti insieme per dare valore al territorio. Una manifestazione, che, oltre ad essere uno degli appuntamenti più importanti tra gli eventi italiani dedicati al tartufo, vuole farsi portavoce della cultura del territorio, dei suoi piatti tipici, della tradizione rurale e produttiva, in un contesto di grande valore paesaggistico come quello di Città di Castello che anche attraverso il tartufo bianco può aprirsi a nuovi scenari e nuove opportunità di crescita turistica.

Grande attenzione anche alle famiglie e ai piccoli visitatori della manifestazione, che all'interno della nuova area "Bosco Didattico", nella centralissima piazza Andrea Costa, potranno vivere la divertente esperienza della cerca e della cavatura del tartufo con i cani, conoscere curiosità e avvicinarsi ad una delle pratiche più antiche dell'Alto Tevere, grazie al contributo dell’Associazione Tartufai Altotevere umbro. Un modo per tramandare in maniera ludica i tratti identitari del patrimonio immateriale del territorio e trasmettere cultura e tradizione ai più piccoli. Il Bosco Didattico sarà aperto e gratuito durante tutte le giornate della Mostra Mercato. Sarà un lungo ed irresistibile weekend quello in programma, nel bellissimo centro storico fino a martedi 1 novembre, all’insegna del gusto con Show Cooking gratuiti insieme a quattro chef donne ed una “sfoglina”, con il Tartufo Bianco protagonista assoluto.

Da segnalare poi “I Laboratori del Gusto” con momenti di intrattenimento e degustazioni per grandi e piccini come l’Halloween Party per bambini e ragazzi in programma il 31 Ottobre alle ore 16.00, degustazioni gratuite su prenotazione con “Degustibus”, progetto del GAL Alta Umbria e momenti di approfondimento con Slow Food, che organizzerà ogni giorno laboratori e degustazioni con i Presidi del territorio. Sempre attivi durante le 4 giornate Il Mercato dei Sapori d’Italia in Piazza Gabriotti e il Mercato delle Eccellenze a #KilometroZerosotto il Loggiato Gildoni. Anche masterclass di Vino e Birra, organizzate da A.I.S. Immancabile, anche per questa edizione della Mostra la presenza dei ragazzi della Scuola Secondaria di Secondo Grado Patrizi Baldelli Cavallotti.

Gli studenti dell’indirizzo Alberghiero e della scuola Agraria, saranno protagonisti assieme ai docenti dal 29 ottobre al 1 novembre con una serie di aventi tra cui show cooking, degustazioni e laboratori per bambini e ragazzi grazie alla partecipazione inedita quest’anno dei ragazzi dell’indirizzo socio sanitario che animeranno la giornata del 31 dedicata ai festeggiamenti di Halloween. Presenza fissa invece in fiera per lo stand della scuola Patrizi con l’esposizione e la vendita dei prodotti dell’azienda agraria. Nello specifico: l’indirizzo alberghiero sarà presente tutti i giorni con una serie di eventi presso l’area “I laboratori del gusto” ViaSant’Antonio (ex Syrah) e nei giorni 30 e 31 ottobre con due degustazioni presso l’area “Show cooking” in Piazza Matteotti.

Ospite speciale, Andrea Restuccia, campione del mondo di pasticceria 2021. Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre inoltre la società rionale Madonna del latte sarà presente con un proprio stand in piazza Fanti. Sarà possibile gustare piatti al tartufo come tortelli, gnocchi e tagliatelle, tutti conditi con la gustosa trifola. In più taglieri di affettati, formaggi, bruschette e un ottimo filetto al tartufo. Lo stand sarà aperto a pranzo e cena. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolge direttamente allo stand in piazza fanti a città di castello. Da npn perdere l’appuntamento di grande interesse con lo svolgimento delle gare di cerca del tartufo su ring con cani e conduttori provenienti da tutto il centro-italia, domenica 30 ottobre presso il parco ansa del tevere a partire dalle ore 9.

Due i momenti salienti organizzati dall’associazione tartufai altotevere umbro, il 1° Memorial “Alessandro Ghigi” (già presidente dell’associazione tartufai alta valle del tevere, recentemente scomparso) ed il premio “Jimmy” in memoria di Giovannino “Jimmy” Cecchini, indimenticato grande tartufaio ed imprenditore del settore. Concorrente a “quattro zampe” d’eccezione sarà Leo, il cocker spaniel che ha perso la vista da oltre un anno ma continua ad andare a cercare i tartufi con il proprio proprietario, Lorenzo Tanzi, esperto “cavatore” che lo accudisce amorevolmente. Info: www.cittadicastelloturismo.it