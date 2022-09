Città di Castello, Crepax a tutto tondo per la ventesima edizione della Mostra nazionale del fumetto

Guido Crepax come non lo avete mai visto! Sara? la sua Valentina a presentarlo in una mostra che e? un unicum nel lungo curriculum di esposizioni dedicate negli anni all’artista. La mostra, che sara? inaugurata sabato 10 settembre a Citta? di Castello, ha visto l’associazione “Amici del Fumetto” e i figli del noto fumettista, Antonio, Caterina e Giacomo, responsabili dell’Archivio Crepax, raccontare tutto il percorso artistico del padre di Valentina: “un viaggio che va oltre il suo piu? celebre personaggio, – spiega il presidente Gianfranco Bellini – e che, per la prima volta tutti insieme, ci svela i svariati lavori e le tante passioni del protagonista di un’edizione speciale della Mostra del Fumetto, la Ventesima”.

“Valentina presenta: TUTTOCREPAX”, questo il titolo della mostra che e? una vera e propria summa dell’arte di Guido Crepax a conferma della poliedricita? di questo artista. “Un innovatore, non solo del fumetto, capace di distinguersi in numerosi campi per uno stile narrativo cinematografico, un segno ed un gusto inimitabili.”, sottolinea il figlio Antonio nello spiegare l’esposizione antologica del padre, nell’anteprima della mostra.

Questa mattina (mercoledi? 7 settembre) gli “Amici del Fumetto” capitanati dall’instancabile presidente Bellini, hanno aperto le sale di Palazzo Facchinetti in anteprima per la stampa, per un tour tra le opere esposte guidato da Antonio Crepax, figlio dell’artista e curatore dell’esposizione e Giulio Pasqui, registrar della mostra. Presenti anche il sindaco di Citta? di Castello, Luca Secondi, l’assessore alla cultura, Michela Botteghi, e Luciano Bacchetta, presidente del consiglio comunale tifernate.

La mostra si articolera? lungo nove sale nella splendida cornice di Palazzo Facchinetti, nel pieno centro di Citta? di Castello, ognuna delle quali sara? dedicata ad uno dei grandi temi che caratterizzano l’opera di Crepax. Una sequenza di argomenti strutturata in ordine cronologico, per consentire allo spettatore di rivivere, passo dopo passo, tutte le principali tappe del percorso professionale dell'autore. Valentina, il suo alterego femminile, funge da guida allo spettatore attraverso sagome a grandezza naturale, testi che racconteranno la vita e la storia dell’artista e dei suoi personaggi ed una selezione di video a lui dedicati.

Oltre un centinaio di opere originali scelte tra le piu? belle e rappresentative nella produzione di Crepax: l’esposizione e?, inoltre, arricchita da gigantografie e scenografie originali che la rendono spettacolare. Ogni sala sviluppera? un tema: il rapporto tra l'autore e il suo personaggio chiave (“Valentina sono io”); le origini musicali della famiglia e i primi lavori in campo discografico (“Una famiglia musicale”); la passione giovanile di Crepax per la messa in scena e l’invenzione di giochi da tavolo, (“La vita e? un gioco”); il lavoro come grafico pubblicitario, designer e autore di sigle televisive ("Intermezzo pubblicitario"); l’amore di Crepax per il cinema (“Piano sequenza”) e la fantascienza (“Sono possibili altri mondi?”); le numerose citazioni di opere d’arte al mondo della moda (“Art & Fashion”); le citazioni letterarie e le meticolose versioni a fumetti di romanzi celebri (“Il romanzo a fumetti”); e infine, una sala dedicata all'erotismo, con le sue versioni a fumetti di famosi romanzi erotici (“Il piacere del proibito”).

“Guido Crepax e? il degno protagonista dell’edizione 2022 che per noi e? un anno particolare – aggiunge Bellini – i vent’anni della Mostra del Fumetto. In questi due decenni abbiamo omaggiato tutti i principali protagonisti del fumetto italiano realizzando, anno dopo anno, manifestazioni di alto livello e di richiamo nazionale.

Sicuramente la passione ci ha guidati ed incoraggiati, ma un grande ringraziamento dobbiamo farlo ad un ‘amico del fumetto’ importante: Vincenzo Mollica”

Per celebrare il ventennale e la passione di Crepax per la musica, il primo dei tanti appuntamenti di questa edizione della Mostra del Fumetto sara? il concerto “Crepax disegna il Blues” in programma venerdi? 9 settembre alle 21 nel giardino di Palazzo Vitelli alla Cannoniera. “Il concerto, gratuito, e? aperto a tutta la cittadinanza. – invita Bellini – Sul palco, allestito grazie al Comune tifernate nel cinquecentesco giardino del Palazzo sede della Pinacoteca, salira? la Tiferno Blues Project. Animera? la serata anche il noto ventriloquo tifernate Andrea Radicchi”.

Il sindaco Luca Secondi l’assessore alla cultura, Michela Botteghi, e il presidente del Consiglio Comunale, Luciano Bacchetta, nel definire l’edizione 2022 dedicata a Crepax ed al suo personaggio simbolo, Valentina, come “un evento faro della cultura, dell’arte e del bello capace di veicolare immagine ed eccellenze della citta?”, hanno ringraziato i figli di Guido Crepax per la disponibilita? dimostrata e per aver scelto Citta? di Castello come una delle citta? sedi di mostre in programma per il 2022. Sindaco ed assessore hanno inoltre evidenziato come il Presidente degli Amici del Fumetto, Gianfranco Bellini, tutto il consiglio e i soci “hanno regalato anche nel 2022 una “perla” di cultura e arte alla citta? e alla comunita? internazionale con una mostra che si preannuncia come evento di grande prestigio”. Anche il luogo dove si articola la prestigiosa rassegna, palazzo Facchinetti in pieno centro storico e? stato promosso a pieni voti dagli amministratori tifernati. “Valentina con tutto il suo fascino e la sua notorieta? sara? il simbolo della ripartenza a pieno ritmo dell’attivita? culturale ed artistica”. Ad arricchire la ventesima edizione della Mostra del Fumetto, sabato 10 settembre, alle ore 11 nella sala del Consiglio Comunale di Citta? di Castello, sara? il conferimento della cittadinanza onoraria di Citta? di Castello al giornalista Vincenzo Mollica, amico e anima della manifestazione da ormai...vent’anni!

In apertura della conferenza stampa il presidente Bellini, a nome degli "Amici del Fumetto" ha ringraziato l'azienda tifernate "Ceramiche noi" per aver omaggiato la ventesima edizione della mostra, dedicata a Guido Crepax, con due piatti che presentano Valentina. "Un dono che abbiamo particolarmente apprezzato anche e soprattutto per la bellezza e l'eleganza che ricalca fedelmente le linee di Guido. - ho detto Bellini ricordando come - in un periodo particolarmente difficile per le aziende italiane e in particolare per il mondo della ceramica, questo gruppo di lavoratori sta lavorando duramente riscuotendo successo in tutta la Penisola". "Per noi e? stato un onore realizzare questi piatti, in bianco e nero, che ritraggono Valentina di Crepax. - ha aggiunto Lorenzo Giornelli, direttore commerciale e marketing della cooperativa. Un plauso per la bellezza delle opere e? stato espresso anche da Antonio Crepax: "a mio padre sarebbero sicuramente piaciute molto".

BIOGRAFIA (Crepax, 1933 - 2003)

Nato a Milano nel 1933, Guido Crepax e? uno dei massimi autori italiani di fumetti, il piu? noto nel campo del fumetto d'autore per adulti. Comincia giovanissimo, creando la sua prima storia a fumetti a dodici anni. Laureatosi in architettura, preferisce dedicarsi al disegno, prima come illustratore di cover di vinili (ne ha realizzate oltre trecento) e poi come grafico pubblicitario, firmando campagne per Shell, Campari, Rizzoli, alcune case di moda, Dunlop, Terital, ditte farmaceutiche e di cosmetici, e successivamente Volkswagen, Iveco, Breil, Fuji, Honda, Sharp e numerose altre aziende italiane e straniere.

Nel 1965, grazie alla rivista Linus, torna ai fumetti per creare il personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo: Valentina, a quel tempo, una delle poche protagoniste femminili nel mondo del fumetto, l'unica che sia invecchiata con il suo autore. Numerose altre eroine la affiancheranno negli anni successivi: da Bianca ad Anita, da Giulietta a Francesca. Meticolose e raffinate sono anche le sue trasposizioni a fumetti di alcuni classici della letteratura: da Emmanuelle all'Histoire d'O, da Justine a Venere in pelliccia, da Dracula a Frankenstein, dal Dottor Jekyll e Mr. Hyde a Giro di vite, da Poe a Kafka.

Complessivamente ha disegnato circa centoventi storie per un totale di oltre cinquemila tavole a fumetti e i suoi libri sono stati pubblicati in piu? di trecento edizioni nelle principali lingue conosciute. In quarant' anni di attivita? ha fatto anche migliaia di illustrazioni per giornali, riviste, libri e per caratterizzare complementi di arredo, tessuti per la casa, capi di moda e oggetti di design. Ha lavorato anche per il teatro, il cinema e la televisione. Nel campo delle stampe d'autore, ha realizzato piu? di cento litografie e serigrafie. Numerose le mostre personali che gli hanno dedicato in Italia e all'estero. Di lui hanno scritto Roland Barthes, Alan Robbe-Grillet, Gillo Dorfles, Umberto Eco e molti altri. Inventare giochi da tavolo e? stato il suo principale passatempo. Ci ha lasciati il 31 luglio 2003. Creato dai familiari di Guido Crepax dopo la scomparsa dell’Autore, Archivio Crepax tutela e mantiene vivo il ricco patrimonio di immagini e contenuti frutto del lavoro del creatore di Valentina. Riunendo competenze di design, comunicazione e scenografia, i figli Antonio, Caterina e Giacomo hanno raccolto l’eredita? culturale del padre. Mostre ed eventi, nuove edizioni, oggetti di design e progetti multimediali sono sviluppati nel rispetto dell’opera originale, evidenziando la grande attualita? delle invenzioni creative dell’Autore.

DATE ED ORARI MOSTRA

La presentazione della mostra si terra? sabato 10 settembre 2022 dalle ore 16:00 presso Nuovo Cinema Castello, in piazza Gioberti, con a seguire cerimonia di inaugurazione dell’esposizione in sede mostra.

Sabato 10 settembre 2022 in via straordinaria, la mostra sara? aperta dalle ore 09.30 alle ore 19.00. La mostra sara? visitabile fino al 23 ottobre, dal giovedi? alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Il costo del biglietto per l’ingresso all’esposizione e? di 5€. Per info e prenotazioni rivolgersi a tifernocomics@gmail.com od al numero 366 1894049.