Città di Castello: torna la Mostra Nazionale del Cavallo, ancora all'Ansa

Spettacoli con i migliori artisti equestri, esibizioni, gare e divertimenti per i bambini saranno di nuovo protagonisti al parco comunale Alexander Langer, a due passi dal centro storico tifernate e dai suoi tesori culturali. A Città di Castello sabato 10 e domenica 11 settembre torna dopo tre anni la Mostra Nazionale del Cavallo.

Cooperazione e collaborazione sono le parole che caratterizzano l'edizione 2022. Una vera e propria unità di intenti fra il mondo equestre altotberino, chi ama i cavalli e li alleva, fra chi sale in sella per passeggiare ma anche gareggiare, senza dimenticare l’associazionismo locale.

“Ricominciamo in punta di piedi, con un’edizione che rispecchia le possibilità attuali, ma è pensata per gettare le basi della Mostra Nazionale del Cavallo che vogliamo tornare a organizzare in grande stile nei prossimi anni, nel rispetto della prestigiosa tradizione della manifestazione e dell’amore che circonda i cavalli nel nostro territorio”, hanno detto Marcello Euro Cavargini, Mirella Bianconi Ponti, Daniela Brodi e Beatrice Cardinali, che sono stati chiamati dai soci pubblici e privati dell’associazione Mostra Nazionale del Cavallo nel nuovo consiglio direttivo del sodalizio, nel quale la Regione nominerà presto anche il proprio rappresentante.

“Non ci può essere Mostra del Cavallo senza chi ama i cavalli”, hanno detto i consiglieri dell’associazione, che hanno espresso l’intento di “coinvolgere tutti coloro che coltivano questa passione nel territorio” e hanno preannunciato “la costituzione di un’associazione di amazzoni e cavalieri che lavorerà con noi per far crescere la manifestazione e creare le condizioni per valorizzare il cavallo come motore culturale, economico, turistico e sportivo della nostra vallata”.

“Noi ci saremo e faremo la nostra parte, con senso di responsabilità e serietà, come sempre nella storia della manifestazione”, ha dichiarato Letizia Guerri assessore al commercio e al turismo, che ha portato il saluto del sindaco Luca Secondi, ribadendo che “l’impegno a dare all’evento la collocazione stabile necessaria a sviluppare i progetti importanti che possano riportare il nostro territorio a essere punto di riferimento nazionale per il mondo del cavallo”.