Tragico incidente in Altotevere: perde la vita nel suo appezzamento agricolo

Voleva mettere da parte un po' di legna per l'invero e poi sistemare quel campo che coltivava da tempo, con cura e con amore. Doveva essere una giornata dedicata alle sue passioni, invece un tifernate di 84 anni, ha trovato la morte in una zona impervia, nella sua Sansecondo, la frazione situata nella zona a sud del comprensorio di Città di Castello.

Era partito questa mattina da casa per andare ''al campo'' a svolgere i lavori che quasi sempre faceva. All'ora di pranzo, però, i familiari non l'hanno visto rientrare e così, chiamato il vicino di casa amico inseparabile dell'ottantaquattrenne, hanno deciso di andare verso il campo, situato nella zona fra via Pierleoni, via Fermi e il torrente Aggia. Qui lo hanno trovato vicino al trattore, riverso a terra. Subito hanno lanciato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e gli specialisti del 118: per l'anziano quando sono arrivati ormai non c'era più nulla da fare. Nell'area sono arrivati anche i carabinieri, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 settembre.