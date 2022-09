Città di Castello e Anpi in luto: è morto Alvaro Dalla Ragione, punto di riferimento per la Resistenza

Una città in lutto per la morte di Alvaro Dalla Ragione. Era a malapena adolescente quando si impegnò senza paura a sostegno della Resistenza e della lotta partigiana del fratello Livio. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia fra cui quello dell'Anpi che lo ricorda come ''dopo la Liberazione divenne un un indefesso propagatore della storia della Resistenza e difensore pugnace della Costituzione Repubblicana''.