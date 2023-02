Città di Castello, scompare il professor Ermanno Bianconi

E' stato un punto di riferimento per la cittadinanza e non solo.

E' deceduto Ermano Bianconi, “storico” docente di geografia al triennio Commerciale dell’allora ITCG “Ippolito Salviani” con esperienze fuori comprensorio come dirigente scolastico. Oltre all’impegno politico nel Psi in ambito comunale e regionale, Bianconi ha rivestito ruoli di primo piano nelle legislature “targate”, Angelini e Nocchi negli anni ‘60 e ‘70, sia in comune che alla Comunità Montana

Cartografo di prim’ordine, protagonista per anni di iniziative e convegni sullo sviluppo della Ferrovia e della Superstrada “Due Mari”, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’associazione “Pro-Tiferno” ed è stato fra i promotori della rivista storica, “Pagine Altotiberine” e primo presidente del Circolo Culturale “Luigi Angelini”. Assieme al Professor, Tommaso Bigi, si è dedicato a lungo a ricerche e studi storici su Piceni e Longobardi.

Tanti i messaggi di cordoglio, fra cui quello del sindaco, Luca Secondi e della giunta municipale: “Il professor Bianconi lascia nella nostra comunità locale e non solo un segno indelebile del suo percorso di vita, come persona colta e appassionata della storia e delle tradizioni della città, di quello professionale in qualità di docente e poi come amministratore, consigliere comunale e assessore, negli anni ’64 – ‘70 e 70 - 75’. Il suo impegno pubblico ne ha fatto nel corso di tanti anni un punto di riferimento, in particolare nei settori che seguiva più da vicino e di cui era appassionato interprete e protagonista come lo sviluppo delle infrastrutture viarie, la promozione del territorio e la sua storia che rivendicava sempre con orgoglio”.

Al cordoglio del sindaco e giunta si unisce quello del gruppo consiliare Psi a partire dal Presidente del Consiglio, Luciano Bacchetta e dei consiglieri, Loriana Grasselli, Luigi Gennari e Ugo Tanzi. Cordoglio anche dal segretario e gruppo dirigente del partito tifernate