Città di Castello, morte di Marco Brunelli: sul corpo nessun segno di violenza

Non ci sarebbero segni tali da far ipotizzare una morte violenta. Questo un primo e parziale risultato dell'autopsia sul corpo di Marco Brunelli, trovato morto giovedì nella sua abitazione di Città di Castello.

L'autopsia si è svolta questa mattina (sabato 21 maggio) a Perugia. Lo scenario è compatibile, dunque, con un decesso accidentale. Resta da capire se la ferita lacero contusa nella sommità della testa e la frattura al ginocchio della gamba sinistra siano state causate dalla caduta a causa del decesso o se siano state fatte prima che Brunelli perdesse la vita.

C'è ancora attesa per i risultati dell'esame tossicologico che è stato effettuato: anche questo test potrà aiutare a ricostruire le ultime ore del quarantunenne. Anche se al momento il quadro che si va a delineare lascia invece propendere gli inquirenti verso una morte accidentale.

La salma, ancora, non ha ricevuto il nulla osta da parte del magistrato che indaga, il dottor Tullio Cicoria: nelle prossime ore arriverà il via libera e così il corpo potrà essere riconsegnato ai familiari per le esequie.