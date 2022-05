Città di Castello, religioni a confronto con ''Parole di Pace''

Nell’ambito della Scuola Internazionale di dialogo interculturale e interreligioso dal titolo “Insegnare la religione in un contesto multiculturale” promossa dalla Fondazione Villa Montesca nell’ambito del progetto europeo “LIFETWO Learning Interculturality from Religions towards Outreach Activities” finanziato dal Programma Erasmus Plus, è previsto un incontro particolare dedicato alla Pace ed al contributo che ad essa possono offrire le religioni. L’iniziativa dal titolo evocativo “Parole di Pace” che si terrà presso il salone Gotico del Museo del Duomo Mercoledì 18 Maggio alle ore 15,30, assume un significato particolare alla luce della drammatica vicenda del conflitto in Ucraina che sollecita anche una forte riflessione sui mutamenti del contesto sociale e perciò anche formativo che potrebbe indurre.

La Fondazione assieme ai partner europei del Consorzio di ricerca sulla interculturalità religiosa in educazione, hanno ritenuto opportuno offrire una riflessione sul contributo può dare l’educazione religiosa alla creazione di una cultura di pace. Per questa ragione rappresentanti di alcune fra le religioni più importanti in termini di credenti nel mondo ed in Europa - S.E. Mons. Domenico Cancian (Amministratore Apostolico della Diocesi di Città di Castello); Sig. Ahrran Abderrahim (rappresentante Comunità Islamica); Prof. Rav Joseph Levi (già Rabbino Capo di Firenze), Prof. Mihai Bogdan Agherasimoaia (rappresentante Comunità Ortodossa) – contribuiranno ad una riflessione comune sul tema della pace nella prospettiva di diversi credi e forme religiose. Dichiarazioni di esponenti delle principali religioni presenti in Europa sembrano ispirare il rifiuto della guerra e indicare la possibilità di una comune cultura della pace europea ed universale. L’evento parte dall’idea che una cultura della pace comincia proprio dall’educazione. Proprio per questo, i docenti ed i ragazzi dei Paesi partecipanti alla Scuola, anche in considerazione dell’evocativa tradizione montessoriana della Montesca, proporranno una lettura in tutte le loro lingue di un breve brano della pedagogista italiana tratto dalla sua opera “Educazione e Pace”. L’evento sarà introdotto dal Presidente della Fondazione Angelo Capecci e dal Sindaco di Città di Castello Luca Secondi e moderato da Fabrizio Boldrini, Direttore della Fondazione. Inoltre, saranno previsti interventi musicali a cura della Scuola Comunale di Musica diretta dal maestro Cecchetti.