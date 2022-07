Città di Castello: allieve montessoriane da tutto il mondo a Villa Montesca

Il Montessori training center di Perugia ha organizzato assieme alla Fondazione Hallgarten-Franchetti una lezione sulle relazioni fra Alice Hallgarten e Maria Montessori che si è tenuta a Villa Montesca, sabato 23 luglio. Le allieve del corso internazionale, accompagnate dalla coordinatrice dr.ssa Luana Gigliarelli, hanno potuto conoscere lo spiritus loci del luogo dove Maria ed Alice collaborarono assieme alle maestre della Montesca, per pubblicare il Metodo nel 1909.

La lezione tenuta dal professor Raniero Regni, dell’Università Lumsa e dal professor Angelo Capecci Presidente della Fondazione, ha avuto come tema le origini del Metodo, le intuizioni di Maria Montessori, suffragate anche dalle recenti scoperte delle neuroscienze, e la sperimentazione derivata dall’incontro con le idee e la pratica delle scuole rurali di Villa Montesca e Rovigliano aperte da Alice e Leopoldo Franchetti nel 1901. Un’occasione interessante di un percorso culturale cosmopolita che ha portato a Villa Montesca, nell’occasione del corso internazionale, come nelle varie altre occasioni, maestre montessoriane di tutto il mondo, che vengono alla Villa non solo a vedere i luoghi e rivivere le emozioni degli albori del Metodo, ma si confrontano con una realtà internazionale di ricerca educativa attuale come è oggi la Fondazione che ha sede presso la Villa.

Le allieve hanno potuto poi visitare la Biblioteca storica dei Baroni, accompagnate da Paola Angelini della Fondazione, che ha partecipato alla ricollocazione dei libri e delle carte e che ha spiegato l’organizzazione dei documenti. La giornata è proseguita presso la Tela Umbra dove le allieve montessoriane hanno potuto vedere la storia dell’impegno sociale di Alice e di Leopoldo e le loro istituzioni che ancora oggi rappresentano un esempio vitale di relazione fra l’impegno sociale e l’inclusione educativa.