Città di Castello, minacciata dal marito chiede aiuto alla Polizia

Dopo una violente lite ha aggredito la moglie, minacciandola mentre la donna stava scappando di casa.

E' accaduto giovedì nella zona sud del Comune, nella frazione di Cornetto, dove la signora ha trovato poi rifugio in una attività commerciale.

Nel negozio sono poi arrivati gli agenti del commissariato che hanno sentito la donna che , visibilmente scossa, ha riferito come, in seguito ad una lite, era stata minacciata di morte dal coniuge. Spaventata, aveva deciso di denunciare l’accaduto. È stato quando la donna è uscita di casa che l’uomo l’ha raggiunta in macchina, aggredendola verbalmente e reiterando le minacce.

A quel punto, si era rifugiata dentro un esercizio commerciale dove aveva chiesto aiuto alla Polizia.

Dopo aver raccontato la vicenda, gli agenti hanno preso contatti con il Centro Antiviolenza di Città di Castello che si è immediatamente attivato per aiutare la vittima. Successivamente i poliziotti hanno denunciato l’uomo per minacce aggravate.