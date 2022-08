Manager umbro, a Francesco Milleri oltre due milioni di azioni di EssilorLuxottica

Oltre due milioni di azioni di Essilorluxottica, pari a circa 340 milioni di euro. E' quanto Leonardo Del Vecchio, imprenditore e fondatore della multinazionale, ha lasciato in eredità al tifernate Francesco Milleri. Nel documento, aperto nel pomeriggio di oggi (lunedì 1 agosto) c'è l'assegnazione in otto parti uguali del capitale di Delfin ai figli e alla moglie di Del Vecchio, Nicoletta Zampillo a cui vanno le case e gli appartamenti in Italia e nel mondo.

Il testamento si compone di più parti: una parte pubblica, stesa dal notaio il 10 ottobre 2017, e di tre brevi documenti olografi, scritti di proprio pugno da Del Vecchio. Il tifernate compare sia su quella pubblica che in quella olografa.

In totale sono oltre due milioni di azioni della multinazionale più una quota della società Acqua Mundi Srl, fondata per la riqualificazione e rilancio del parco delle Terme di Fontecchio. Nel testamento c'è anche Romolo Bardin, a cui sono state lasciate oltre 20 mila azioni della multinazionale.

Milleri entra in Luxottiva nel 2007, dopo la laurea, nel 1983 in giurisprudenza all’Università di Firenze, dove matura anche un’esperienza come assistente alla cattedra di economia politica tra il 1984 e il 1986. Consegue nel 1987 un master alla scuola di direzione aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano e un biennio di specializzazione in corporate finance alla Stern School of business della New York University, come assegnatario della borsa di studio “Donato Menichella” della Banca d’Italia. Tornato in Italia, inizia nel 1988 la sua carriera di consulenza aziendale per grandi gruppi italiani e multinazionali. Opera in numerosi settori dalla meccanica ai beni di consumo, dalle istituzioni finanziare al farmaceutico maturando una solida esperienza internazionale. Affianca all’attività di consulenza direzionale l’avvio e la gestione dal 2000 di un gruppo di aziende focalizzate sulle tecnologie informatiche e lo sviluppo di sistemi esperti di automazione digitale. Nel 2007 entra nella multinazionale, dove fa il salto nel 2014. È consigliere di amministrazione inoltre della Fondazione Leonardo Del Vecchio e di Ieo Istituto Europeo di Oncologia. Nonostante il ruolo di primo piano nella finanza mondiale, Milleri resta sempre legato a Città di Castello, dove ancora ha una casa. Non da ultimo ha acquistato le Terme di Fontecchio, con il serio proposito di rilanciarle per farne un centro termale di fama internazionale. Il figlio è un notissimo dj internazionale (Matteo) che ha sposato la top model Vittoria Ceretti.