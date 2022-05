Città di Castello, morte di Marco Brunelli: mercoledì i funerali

E' arrivato il nulla osta da parte del magistrato, dottor Tullio Cicoria. Il corpo di Marco Brunelli tornerà, così, a disposizione dei parenti. Il funerale è fissato per mercoledì a partire dalle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Marco era stato ritrovato da un amico, senza vita nella sua abitazione di Città di Castello, in via Borgo Farinario.

L'autopsia si è svolta a Perugia e dai primi risultati pare che lo scenario sia compatibile con un decesso accidentale, visto che non ci sono segni di violenza nel corpo del 41enne.

Resta da capire se la ferita lacero contusa nella sommità della testa e la frattura al ginocchio della gamba sinistra siano state causate dalla caduta a causa del decesso o se siano state fatte prima che Brunelli perdesse la vita. C'è ancora attesa per i risultati dell'esame tossicologico che è stato effettuato: anche questo test potrà aiutare a ricostruire le ultime ore del quarantunenne.

La notizia ha scioccato i residenti della zona: per tutti Marco era una persona un po' silenziosa ma molto buona e affabile. Il quarantunenne era da tutti conosciuto come una persona mite e senza nemici. Aveva avuto una vita dal passato fragile e con un presente incerto, trascorsa sempre fra i vicoli di quel rione del centro storico:Brunelli aveva perso il padre già da tempo e la mamma è ricoverata in una struttura.