Città di Castello, maxi rissa fuori dalla discoteca: dopo il processo 7 sono liberi, uno ha l'obbligo di presentarsi in caserma

Tutti tornano liberi, tranne uno di Città di Castello che dovrà presentarsi ai carabinieri. Così si è conclusa l'udienza di convalida degli arresti degli 8 giovani, 4 di Città di Castello e 4 di Arezzo, arrestati nella notte fra sabato e domenica davanti a una discoteca dai carabinieri.

Il giudice ha convalidato gli arresti e poi, dopo aver ascoltato le richieste dei difensori, per gli altotiberini c'è l'avvocato Andrea Castori, ha accolto le istanze e li ha lasciati liberi.

Ancora restano alcuni punti oscuri su quanto sia accaduto nelle prime ore di domenica mattina quando davanti alla discoteca si è innescata una maxi rissa. Uno dei ragazzi tifernati è stato inoltre trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama seghettata di 21 centimetri e un altro aveva con sé lo spray urticante. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, che erano presenti in zona per una serie di controlli anti movida e sono stati richiamati davanti alla struttura dalla gran confusione nel piazzale antistante il locale. Dopo che hanno bloccato la rissa e fatto scattare le manette intorno ai polsi di 8 persone, i militari hanno chiamato il 118 per medicare 5 persone, di cui 2 sono state poi trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Entrambi sono stati poi dimessi a metà pomeriggio di domenica.