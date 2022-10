Città di Castello, nasce la piccola libreria della Mdl

Al parco Vasari della Madonna del Latte, è stata inaugurata la seconda “Casetta dei Libri”. La prima istallazione è avvenuta il 6 giugno scorso a Trestina, presso il “Vecchio Ponte”. L’iniziativa, questa volta è stata promossa dalla “Società Rionale MdL”, dal “Centro Sociale Culturale MdL”, dallla “ASD MdL Gioco Calcio” e dalla Parrocchia MdL, e ha coinvolto sempre, come è nello spirito, un artigiano della zona che ha utilizzato per la realizzazione materiale di riuso.

L’obiettivo del progetto “Insieme Si Può Fare” è di riuscire nel tempo, con le medesime modalità di condivisione e coinvolgimento della comunità locale, a dotare ogni rione del Comune di una “Casetta dei Libri”. Lo scopo è lo scambio reciproco. Attraverso la lettura, condividere un'emozione, una consapevolezza, una crescita personale. Chiunque può prendere un libro, leggerlo sul posto o portarlo a casa ed in cambio lasciarne un altro

Visto la prossimità del sito dell’esecuzione, la teca è stata dedicata a Venanzio Gabriotti, l’eroe cittadino che ha dato la propria vita combattendo per affermare ideali mai scontati, di libertà, equità e giustizia, sicuramente sbocciati, nell’animo del giovane Venanzio, anche attraverso la lettura.

Per l’occasione erano presenti per il Comune, l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, per l’ANPI, il vicepresidente Giovanna Mariucci, per l’Istituto di Storia e Politica Sociale “Venanzio Gabriotti”, il presidente Alvaro Tacchini.

Al termine dell’evento, le persone presenti hanno potuto ascoltare “Letture ad Alta Voce” da parte delle volontarie del “Circolo LaAV” di Città di Castello.