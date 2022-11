Città di Castello: va all'estero e lascia l'auto parcheggiata senza assicurazione e revisione, maxi multa dei carabinieri

In tale ottica, oltre ad alcune sanzioni elevate per violazioni inerenti la sicurezza al volante, quali l’uso del cellulare durante la guida ed il mancato uso delle cinture di sicurezza, i Militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC hanno elevato due contravvenzioni per complessivi € 1.212 a carico di un 50enne originario di Città di Castello, ma residente da circa un anno all’estero. Questi, verosimilmente in occasione del suo trasferimento all’estero, ha lasciato la propria autovettura parcheggiata nella pubblica via di questo centro. Sfortuna ha voluto che la sua autovettura nei giorni scorsi sia rimasta danneggiata assieme ad altre due, da una utilitaria condotta da una giovane donna che ne aveva perso il controllo, urtando e danneggiando seriamente le tre vetture in sosta. In seguito a tale sinistro, i Carabinieri nel risalire ai proprietari delle auto danneggiate per i previsti risarcimenti tramite le rispettive assicurazioni, hanno però accertato che il mezzo del 50enne era da un anno privo di assicurazione e revisione. Per lui quindi, oltre alla contestazione delle contravvenzioni, è conseguito il sequestro del mezzo che non poteva rimanere sulla pubblica via.

Sempre i Militari dell’Aliquota Radiomobile hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Perugia, quali assuntori di sostanze stupefacenti due giovani di origini straniera, controllati a piedi nel centro storico del Comune di Umbertide e trovati entrambi in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposta a sequestro. I due ragazzi sono stati quindi segnalati all’autorità amministrativa quali assuntori di stupefacente, che comporterà una serie di prescrizioni con eventuale avvio di un percorso di recupero.