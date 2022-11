Città di Castello: è morto Pasquale “Italo” Baruffi, firma storica di importanti testate giornalistiche ed insegnante

Una comunità in lutto. E' scomparso, oggi, Pasquale Baruffi, 79 anni, giornalista “storico” della città a lungo corrispondente e firma storica de “La Nazione”, de “Il Giornale dell’Umbria”, con numerose pubblicazioni e collaborazioni all’attivo con alcuni tra i principali quotidiani nazionali ed esperienze nella televisione e nella radio. Pasquale Baruffi, “Italo” per gli amici, era iscritto dal 1977 nell’elenco dei Pubblicisti, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, ed ha ricoperto per diversi mandati ruoli di primo piano nell’ambito del consiglio regionale umbro dell’ordine stesso. Numerosi i premi ed attestati nel corso della lunga e brillantissima carriera, fra cui ultimo in ordine di tempo, nel 2017, il premio giornalistico “Fabio Pelosi” inserito nella manifestazione “Calcio Giovane 90”. Una “firma” prestigiosa che lascia un segno indelebile nella storia della città e non solo.

Tanti i messaggi di cordoglio, fra cui quello del sindaco e della giunta “Con profondo dolore abbiamo appreso questa mattina la triste notizia della scomparsa del dottor Pasquale Baruffi, ex insegnante, colto e raffinato giornalista per tanti anni punto di riferimento della stampa tifernate e non solo. Una grave perdita per la famiglia in primo luogo, per la città e la comunità locale di cui per gran parte della sua vita ne ha narrato le vicende che l’hanno caratterizzata in maniera puntuale e professionale dimostrando sempre senso di appartenenza ed orgoglio alla storia e alle tradizioni. Ci stringiamo attorno alla famiglia, alla moglie, al figlio Marco, amico prima di tutto e prezioso professionista dell’Ufficio Stampa e Ufficio Staff del sindaco, alla nuora e agli amati nipoti''. Al cordoglio del sindaco, giunta ed ente si uniscono con affetto e vicinanza anche gli amici e colleghi giornalisti, Giorgio Galvani e Sara Scarabottini. “un amico, un maestro, un collega e un punto di riferimento nella professione e nella vita”.

Le condoglianze alla famiglia ( alla moglie Anna Maria Bucci, al figlio e collega Marco, alla nuora Chiara Bernardini, agli amati nipoti, Lorenzo, Francesco e Matteo insieme alle sorelle, Lidia e Patrizia) da parte della redazione di PerugiaToday e dell'interno gruppo.