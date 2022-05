Città di Castello in lutto, è morta Lidia Perioli Cesaroni: storica commerciante del centro storico

Comunità in lutto per la scomparsa di Lidia Perioli, storica commerciante di Città di Castello, per decenni punto di riferimento di generazioni di tifernati nel negozio di elettrodomestici e materiale elettrico in via Sant’Antonio, insieme ai figli Marco e Paolo Cesaroni.

Fra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del sindaco Luca Secondi e dell'intera amministrazione.

“Con Lidia Perioli perdiamo un esempio di donna, di madre e di lavoratrice, una persona buona, forte, sempre gentile e sorridente, che mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene”.

“Insieme ai figli, che conducono un’attività molto conosciuta e apprezzata in città e sono impegnati nel mondo dello sport e della solidarietà – sottolinea il sindaco - ha attraversato i cambiamenti epocali della nostra comunità con una serietà, una grazia e una educazione fuori dal tempo, che ha conservato intatte fino all’ultimo giorno di lavoro al pubblico, un impegno onorato per decenni con passione e dedizione mentre cresceva una famiglia numerosa dopo la prematura scomparsa del marito Mario”.

I funerali si terranno domani, sabato 7 maggio, alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.