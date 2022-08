Città di Castello in lutto: è morto Adriano Alunno, fondatore e a lungo presidente del Centro Sociale e Culturale Madonna del Latte

E' stato un punto di riferimento per l'interno quartiere della Madonna del Latte. E' scomparso Adriano Alunno, tifernate conosciuto ed apprezzato da tutti per le innumerevoli attività e progetti che ha portato avanti in favore della comunità locale, degli anziani e delle persone in difficoltà. Tra i fondatori e per oltre venti anni presidente del Centro Sociale e Culturale Madonna del Latte, Alunno ha reso possibile assieme ai soci e ai numerosi volontari tra l’altro la realizzazione di nuovi locali adibiti a cucina e luogo di incontro in particolare per gli anziani e le persone sole: presidente per anni anche della società rionale Riosecco dove ha sempre fornito il proprio apporto alla buona riuscita di manifestazioni ed eventi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, fra cui quello dell'amministrazione comunale.

''Il sindaco - si legge nella nota - a nome della giunta rivolge le piu’ sentite condoglianze alla famiglia, la moglie Franca e i figli Patrizia e Alessandro, già consigliere comunale''.

I funerali di Adriano Alunno si terranno domani alle 15 nella chiesa di Riosecco.