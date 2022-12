Città di Castello: lunedì 12 dicembre si riunisce il consiglio comunale

Il consiglio comunale è stato convocato dal presidente Luciano Bacchetta per lunedì 12 dicembre alle ore 17.30 per una seduta dedicata interamente alle interrogazioni. All’ordine del giorno ci saranno viabilità, assetto del territorio, sanità, scuola, cultura, canile comprensoriale e politiche giovanili. La riunione inizierà con l’interrogazione del consigliere Valerio Mancini (Lega) sulla frana in località Antirata, alla quale replicherà l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti. Si proseguirà poi con le interrogazioni riguardanti la pista ciclo-pedonale da mettere in sicurezza in occasione dei lavori in via Rodolfo Morandi (proposta dalla consigliera dei Civici X Città di Castello Luciana Bassini, con replica dell’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti); gli interventi di sistemazione della viabilità rurale in località Celle (presentata dal consigliere della Lega Valerio Mancini, con risposta dell’assessore competente Rodolfo Braccalenti); l’andamento delle liste di attesa della sanità in Altotevere (firmata dai consiglieri del Psi Loriana Grasselli, Ugo Tanzi e Luigi Gennari, con intervento in aula del sindaco Luca Secondi); la riattivazione della Rsa e degli ingressi all’ASP Muzi Betti (presentata dai consiglieri Gionata Gatticchi del Pd, Rosanna Sabba della Lista Civica Luca Secondi Sindaco e Loriana Grasselli del Psi, con relazione del sindaco Luca Secondi); la scuola di Riosecco (a firma del consigliere Tommaso Campagni di FI, con risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti); l’attacco biologico in Pinacoteca (presentata dal consigliere di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani, con replica dell’assessore alla Cultura Michela Botteghi); gli interventi di recupero e sistemazione dell’area antistante gli impianti di atletica (proposta dalla consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, con risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti); le piste e gli attraversamenti pedonali del quartiere di Riosecco (presentata dal consigliere del Pd Massimo Minciotti, con risposta dell’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti); l’ispezione dei Nas al canile di Lerchi e gli adempimenti riguardanti il contratto di gestione della struttura (firmate rispettivamente dal consigliere di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani e dalla consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, con replica dell’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli); il mondo dei giovani (presentata dal consigliere del Pd Roberto Brunelli, con intervento dell’assessore competente Rodolfo Braccalenti). La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina istituzionale dell’ente e attraverso il canale ufficiale YouTube del Comune di Città di Castello.