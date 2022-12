Città di Castello, lo fermano con uno spinello, ma trovano altra hashis a casa: denunciato giovane

I Militari dell’Aliquota Radiomobile di Compagnia hanno deferito in stato di libertà un 20enne di origini romane, temporaneamente domiciliato nel capoluogo Valtiberino. Il giovane è stato trovato con uno “spinello”, è stato poi sottoposto a perquisizione domiciliare venendo trovato in possesso di complessivi grammi 20 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Per lui è scattato l’immediata denuncia e il sequestro della droga .