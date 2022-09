Città di Castello: ricoverato al Santa Maria della Misericordia dopo aver mangiato un wurstel

Mangia wurstel e viene ricoverato all'ospedale di Perugia per una sospetta listeriosi.

E' accaduto a un ragazzo di Città di Castello di 25 anni che, nei giorni scorsi, era arrivato in ospedale con difficoltà di movimenti alle gambe e altre problematiche. I medici lo hanno così sottoposto a tutti gli esami del caso: alcune analisi avrebbero evidenziato la presenza di listeriosi: di qui il trasferimento del giovane a Perugia dove si trova ricoverato, come riporta La Nazione.

L'allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dal ministero della salute

"Resta alta l'attenzione a seguito dell'aumento di casi clinici di listeriosi alimentare registrati in diverse regioni italiane, dovuti alla contaminazione di alimenti da parte del batterio Listeria".

Nel frattempo erano stati ritirati alcuni lotti, identificabile con il bollo CE IT 04 M e data di scadenza fino al 5 dicembre 2022 compreso. Nella nota il ministero evidenzia come si tratti di una ''decisione presa esclusivamente a titolo precauzionale, in quanto l'erronea conservazione del prodotto e il mancato rispetto delle indicazioni di cottura riportate in etichetta potrebbero rendere l'alimento non idoneo al consumo sotto l'aspetto microbiologico".