Città di Castello, Lions Club Host: eventi a raffica per chi si trova in difficoltà

Il Lions Club Città di Castello Host, nonostante il difficile periodo pandemico, ha continuato in modo costante e discreto a realizzare service, tenendo conto delle necessità e bisogni dei cittadini.

E’ stato donato all’oratorio San Giovanni Bosco, punto di riferimento e realtà importante che raccoglie molti ragazzi in età scolastica, un computer per lo svolgimento delle attività di didattiche. Lions Club Città di Castello Host è particolarmente sensibile alle necessità dei giovani, sostenendoli ed aiutandoli nella loro crescita in modo concreto e fattivo. Enorme successo ha avuto la terza edizione del Lions Festival, manifestazione canora che si è tenuta il 7 aprile ed organizzata sempre dal Lions Club Città di Castello Host, il cui ricavato è stato devoluto per l’acquisto di un cane per non vedenti

Il Presidente, Marcello Fortuna, si recato personalmente in Polonia ed ha consegnato al sindaco di Prudnik generi di prima necessità, così far fronte ai bisogni dei cittadini Ucraini che sono stati costretti a fuggire dal loro paese e che hanno trovato accoglienza nella cittadina polacca.

Il Governatore del Distretto 108L, Silverio Forteleoni, durante la rituale visita annuale, avvenuta alla presenza di numerosi soci ed ospiti tra cui il Sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha elogiato il Club per l’intensa e cospicua attività di service svolta, che permette di contraddistinguere in modo evidente e concreto il Lions Club Città di Castello Host da altre realtà. Durante la serata è stato consegnato ai soci Riccardo Ricci e Marta Minciotti il Melvin Jones Fellow, importante riconoscimento a livello lionistico internazionale.