Città di Castello, Lignani Marchesani: ''Due gradi in meno negli uffici comunali"

''Due gradi in meno in surriscaldati uffici comunali: in un momento terribile per l'economia nazionale con il prezzo del gas alle stelle parta dal Comune di Città di Castello un immediato segnale di compartecipazione alle responsabilità e di consapevolezza''. A chiederlo è Andrea Lignani Marchesani, consigliere comunale, in una proposta che ha lanciato.

Il capogruppo di Castello Civica, nella nota evidenzia come ''Un piccolo sacrificio che è anche solidarietà vista la scarsità di risorse disponibili per famiglie e imprese sempre più in difficoltà e che mostri un "palazzo" solidale nei confronti dei propri concittadini. Un segnale anche di compartecipazione ad uno sforzo dell'intera Nazione in una contingenza storica che ha visto le nostre Comunità già messe a dura prova dalla pandemia; siamo infatti, è inutile nasconderlo, in uno stato di economia di guerra ed amministratori, dirigenti e dipendenti devono prima di tutto interrogarsi, nella logica del buon padre di famiglia, che cosa farebbero o cosa stanno già facendo nelle proprie abitazioni in questo momento di prezzi alle stelle''.

Lignani conclude il documento auspicando che: 'Questa proposta saprà trovare un immediato riscontro positivo nella sensibilità del Primo Cittadino e del Segretario comunale''.