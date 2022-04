Città di Castello, l' Aula Magna del Liceo dedicata all' indimenticabile preside Sergio Polenzani

Una mattinata toccante, emozionante per ricordare due pilastri della scuola.

Al Liceo Plinio il Giovane, si è svolta la cerimonia di intitolazione dell'Aula Magna e della Biblioteca rispettivamente ai professori Sergio Polenzani e Franco Nestri. In un clima denso di commozione e di sentita partecipazione la cerimonia si è aperta con le parole di saluto e di ricordo del professore Andrea Pellegrini che poi ha dato il via ad una serie di interventi da parte delle autorità presenti, il preside Angelo Stumpo, la dirigente scolastica Eva Bambagiotti,

il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, il vicesindaco Giuseppe Bernicchi e l'onorevole Anna Ascani ex studentessa del Liceo. In tutti gli interventi è emerso evidente un tratto comune che, nonostante le differenti caratteristiche dei due personaggi, unisce le figure dei professori Sergio Polenzani e Franco Nestri, la loro grande passione per la scuola e per i loro alunni centro della loro missione educativa e culturale.

Si è passati poi alla parte finale dello svelamento delle targhe ad opera dei famigliari presenti.