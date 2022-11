Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore a Città di Castello: le zone e gli orari

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. Rubinetti a secco per ore: ecco le zone e gli orari.

Come spiega una nota di Umbra Acque " giovedì 24 novembre dalle 8 alle 12 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e zone limitrofe di San Secondo, comune di Città di Castello, fra cui: la zona artigianale di San Secondo, via Edison, via L. Galvani, via E. Curiel, via F. Turati, via P. Ercolani, via S. Antonini, vocabolo Martello e vocabolo Vagni''.

L'azienda ricorda che ''al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445''.