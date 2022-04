Città di Castello, lavori sulle strade, variazioni di traffico a Trestina

Viabilità a Trestina, si cambia. Le variazioni che prendono il via oggi, martedì 19 aprile, sono legate a dei lavori. Nello specifico, fino al 6 maggio, per un chilometro di viale Parini ci sarà, a seconda delle varie esigenze lavorative, o il senso unico alternato o il senso unico di marcia, con la chiusura di una corsia. In questa seconda opzione scatterà anche la deviazione del traffico: per chi va verso Umbertide il tragitto è lungo Via Etruria, strada comunale Breccione, variante di Trestina e da li la provinciale. Per chi, invece, si dirige verso Città di Castello l' itinerario alternativo è lungo la Provinciale fino a via Grecia (nella Zona Industriale Trestina) e poi si riprende la provinciale.