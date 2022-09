Città di Castello, ladri entrano in garage e rubano una moto, i proprietari: ''Sappiamo chi siete, riconsegnatela''

Sono entrati di notte e hanno portato via una moto. Potrebbe sembrare un furto come ce ne sono tanti a Città di Castello, se non fosse che il proprietario del mezzo ha le foto della macchina con cui sono arrivati e le foto dei due.

''Riportate le moto e non succederà nulla''. Lancia così l'appello un tifernate che vive nella prima periferia della città, dopo quanto è accaduto ieri sera.

Lo racconta lui stesso, prima nei social e poi al telefono.

''Erano circa le 20,30 di mercoledì – ha detto - e sono entrati nel mio garage e hanno rubato una mini moto da cross di colore rosso di mio figlio. Il vicino, che era alla finestra, ha ripreso tutto: compreso il modello di auto macchina e la targa. Vorrei avvisare a chiunque sia stato, che vi do 3 giorni di tempo per riportarla''. Il giovane tifernate, che lavora nel mondo dei trasporti, ha assicurato che ''se così sarà faccio finta di niente'', altrimenti ''vado a fare denuncia alle forze dell'ordine''.

L'uomo ha detto che è la prima volta che capitano queste cose, ma che probabilmente i ladri sono stati aiutati anche dal fatto che nel palazzo dove lui vive con la famiglia, stanno effettuando alcuni lavori legati al miglioramento energetico, il cosiddetto 110%.

''Ci siamo accorti solo all'ora di cena - ha aggiunto - la porta del garage spalancata e la moto di mio figlio sparita. Non è per il valore economico, ma per quello affettivo''.