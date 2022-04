Città di Castello: la prima ballerina dell'Opera di Kiev al Teatro degli Illuminati

Gran Gala per la Pace con ospite d’onore Yevgeniya Korshunova, solista dell’Opera di Kiev.

Un grande appuntamento con lo spettacolo quello promosso da Castello Danza in collaborazione con Nania Spettacolo, per la prestigiosa regia di Maria Teresa Nania, che vedrà protagonista la solidarietà a sostegno dei bambini profughi ucraini ospiti del territorio tifernate e non solo. Ospite d’onore Yevgeniya Korshunova, prima ballerina del teatro dell’Opera di Kiev, appena fuggita dalla guerra con il figlio di quattro anni lasciando nella città assediata il marito Oleksii Potiomkin, anche lui Principal dell’Opera nazionale Ucraina che ha abbandonato la scena per recarsi a combattere.

Così Città di Castello celebra la Giornata Internazionale della Danza, con un’ anteprima di alto livello che ancora una volta vedrà protagonisti i giovani danzatori del Consorzio Castello Danza al fianco di professionisti affermati in ambito artistico, non solo coreutico.

L’attore Claudio Pinto guiderà la serata attraverso un fil rouge di emozioni in crescendo, insolito collante tra le brillanti arie cantate dal Soprano Consuelo Gilardoni, dal Tenore Emil Alekperov, accompagnati dall’estro del pianista Paolo Tagliapietra, le splendide coreografie che vedranno protagonisti i ballerini Sara Buono e Luca Antriello ed ovviamente i tanto attesi assoli dell’Etoile ospite. La serata vedrà la gradita partecipazione dei Piccoli Cantori del Millennio, una piccola rappresentanza della scuola Studio Danza Arabesque di Perugia e del Danzificio, l’officina della Danza di Sansepolcro, invitati a sostenere questa buona causa attraverso l’Arte che accomuna sensibilmente tutti i protagonisti della serata.

Castello Danza riconferma il valore dell’unione tra le scuole del territorio, motore e traino di tante belle iniziative cittadine capaci di attirare l’attenzione anche di nomi importanti del panorama artistico nazionale ed internazionale i quali ne riconoscono il forte impegno professionale. La generosità di Maria Teresa Nania, sempre attenta a curare con grande professionalità appuntamenti artistici di livello per il pubblico della sua amata città natale, si incontra sempre più spesso in progetti di collaborazione con il Consorzio.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro degli Accademici Illuminati , con il Patrocinio del Comune, il prossimo 28 aprile alle ore 21,00. Per info 3927772312.