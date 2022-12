Città di Castello: la Polizia incontra gli studenti delle scuole

Legalità e della lotta al bullismo e al cyberbullismo. Sono stati questi i temi al centro degli incontro effettuati fra gli agenti della Polizia del Commissariato di Città di Castello con gli studenti del Polo Tecnico “Franchetti – Salviani” della città tifernate e dell’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Umbertide.

Nel corso dei summit, Dario Lemmi, il vicedirigente del Commissariato di Città di Castello, e i poliziotti hanno parlato con circa 400 ragazzi, appartenenti alle classi prime e seconde degli istituti scoinvolti, rispondendo alle numerose domande con l’obiettivo di educare le generazioni future alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà, l’inclusione che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta ed equa.

Durante gli incontri con i ragazzi sono state affrontate le tematiche relative ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Le lezioni hanno riscosso grande interesse sia tra gli studenti che tra gli insegnanti che si sono detti entusiasti dell’aiuto fornito dai poliziotti.

“La Questura di Perugia – sottolinea il Questore, Giuseppe Bellassai – è impegnata in prima linea nell'azione di promozione della cultura della legalità e di sensibilizzazione delle giovani generazioni su temi come la tutela dell’ambiente, l’abuso di alcol e droghe, il bullismo. È necessario che i concetti di giustizia e legalità trovino sempre maggiori spazi di approfondimento e riflessione a partire dalle scuole. Per questo il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale, degli Istituti Scolastici dei professori e dei referenti della legalità assume un ruolo strategico nell'avvicinare la nostra azione al mondo dei ragazzi per stimolare sempre di più quel senso vero di partecipazione che è l'unica ed efficace traduzione di ciò che è la legalità”.