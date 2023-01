Città di Castello, la polizia denuncia un 39enne

Martedì sera, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato hanno denunciato un cittadino straniero, di 39 anni perchè non aveva rispettato la sorveglianza speciale.

L’uomo,con obbligo di soggiorno nel Comune di Città di Castello e divieto di allontanarsi dall’abitazione dopo le ore 19, nel corso di due controlli effettuati dai poliziotti nella sua abitazione, è risultato irreperibile.

Oltre a non aver rispettato l’orario di rientro, dagli accertamenti è emerso che il 39enne non aveva avvisato le autorità in merito allo spostamento, né risultava avere motivi urgenti per allontanarsi dalla propria abitazione.

Non si tratta dell’unico episodio rilevato dagli operatori. Una settimana fa, infatti, l’uomo era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione – oltre il limite orario consentito – durante un posto di controllo.