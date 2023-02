Città di Castello, intimoriscono diciannovenne: si presenta sotto casa con la polizia

Sono andati sotto casa sua e l'hanno aspettata, chiamandola al cellulare e minacciandola. La ragazza, impaurita, ha chiamato il 112. Così si è presentata sotto casa, in via Rigucci, insieme agli agenti.

I poliziotti hanno sentito i ragazzi – coetanei - che, però, hanno fornito una versione diversa, spiegando che la diciannovenne, a causa della fine della relazione sentimentale con uno dei componenti del gruppo, si era resa spesso protagonista di scene di gelosia e minacce. Avevano quindi deciso di contattarla per tentare di parlarle.

Gli agenti, dopo aver invitato la 19enne a richiamare in caso di necessità, hanno informato le parti delle loro facoltà di legge; dopodiché, inserito l’evento nell’applicativo S.C.U.D.O. che integra i sistemi operativi multimediali e informativi in uso, consentendo di evidenziare i precedenti interventi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata presentata una querela.