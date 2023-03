Città di Castello, intervento lampo della polizia in E45 per aiutare un mezzo pesante in panne

Intervento lampo in E45 per rimuovere un mezzo pesante in avaria. E' avvenuto nella notte scorsa quando gli agenti del Commissariato sono stati chiamati per la presenza di un mezzo pesante fermo per avaria nella rampa di svicolo dell’uscita Promano. La situazione di massima pericolosità era aggravata dal fatto che, oltre alla visibilità preclusa a causa dell’orario notturno, su quel tratto è presente un cantiere edile per lavori di manutenzione stradale.

I poliziotti sono arrivati e, utilizzando i mezzi di segnalazione visiva, hanno permesso ai soccorsi di rimuovere il mezzo pesante per poi liberare la strada riaprendo completamente il tratto al normale flusso veicolare.