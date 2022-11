Città di Castello: incontro fra il nuovo direttivo della Pro-loco di San Maiano e la giunta tifernate

Incontro fra il nuovo direttivo della Pro-loco di San Maiano e la giunta tifernate per affrontare i temi e le questioni della realtà locale e dell’attività della pro-loco guidata dal Presidente Fabio Fortuni.

In particolare i rappresentanti del sodalizio hanno evidenziato al sindaco Luca Secondi il programma di iniziative che si svolgeranno nel Cva e nell’area circostante.

“Le pro-loco come del resto le società rionali sono punti di riferimento del territorio e dei cittadini che spesso si rendono protagonisti di iniziative e progetto non solo legati alle manifestazioni e alle rievocazioni di tradizioni gastronomiche ma anche di carattere sociale e solidale. Anche la Pro-Loco di San Maiano con il nuovo direttivo e consiglio si propone di coinvolgere il più possibile la popolazione e le famiglie in un progetto a lungo termine”, ha concluso il sindaco nell’augurare buon lavoro al neo-presidente e a tutti i rappresentanti della Pro-Loco.