Città di Castello, il comune contro le ''stragi del sabato sera''

Un tavolo con sindaci ed assessori di tutti i comuni del comprensorio per coordinare le aziende di trasporto pubblico e privato, i gestori di discoteche e locali per attivazione di servizi di navetta o trasporto finalizzato. E' questa l'idea lanciata da Roberto Brunelli , consigliere comunale del Pd, in una interrogazione presentata durante l'ultima seduta del Consiglio comunale., che ha voluto ricordare 'le giovani vite venute a mancare all'affetto di tutti: Natasha, Gabriele, Nico e Luana; tutte le famiglie coinvolte in questo tragico e devastante evento''.

Brunelli ha poi richiesto di ''Coinvolgere tutti i giovani tramite le istituzioni scolastiche a pensare insieme il servizio navetta proprio per raggiungerli nei luoghi da loro frequentati e soprattutto con strumenti di uso comune tra loro'' e '' Proporre a tutte le associazioni operanti nei comuni sopra citati che coinvolgono i giovani a sensibilizzare proprio gli stessi ad una guida sicura e responsabile''.

L'assessore al ramo, Rodolfo Braccalenti, ha evidenziato come ''il tema toccato sia importante e delicato'' e che ''l'intera comunità è rimasta sconvolta dall'incidente''.

L'amministratore si è poi detto convinto di potersi ''confrontare con le altre realtà locali e gli altri soggetti presenti per arrivarsi maniera coordinata affinchè fatti del genere non possano più accadere''.

Braccalenti ha ricordato come gli agenti della polizia municipale insieme alle altre forze dell'ordine effettuino ''già da tempo corsi sull'educazione stradale e sul rispetto delle leggi'', concludendo annunciando che '' Sarà cura da parte nostra portare avanti questa iniziativa insieme ad altri enti se possibile attivare qualcosa affinchè si possa scongiurare questi eventi''.