Città di Castello: motociclista investe due persone, anziano in ospedale

Un incidente stradale, due persone investite, un motociclista che si ferma a prestare soccorso e poi sparisce senza lasciare il nome o i documenti, né farsi riconoscere.

Ora scatta l'appello da parte di un familiare delle due persone cadute, per cercare il bikers, che ha provocato il sinistro, a causa del quale l'anziano è stato ricoverato e operato.

Lo scrive proprio lui nei suoi social, chiedendo a ''chiunque abbia visto e riconosciuto la moto e la persona'', ma soprattutto ''al signore che si è inizialmente fermato di contattarmi''.

L'incidente è avvenuto in via Nazario Sauro, a Città di Castello, a due passi dall'Ansa del Tevere.

Ed è proprio il giovane familiare a raccontarlo: ''Mio suocero stava attraversando la strada a piedi e per la mano con mio figlio, un bambino di 9 anni per uscire dal parcheggio dell'Ansa del Tevere e dirigersi in direzione delle scale mobili''.

''Erano nelle strisce pedonali - ha aggiunto nel lungo post che ha fatto il giro dei pc e dei telefoni della zona- quando sono stati colpiti da un motociclista con una moto colore marrone, che ha provocato la caduta di entrambi''. L'uomo si è subito fermato e si è sincerato sulle condizioni dei due, poi quando ha visto che non avevano nulla, è ripartito. Nel frattempo sono arrivati alcuni volontari della Protezione civile per aiutare i due a rialzarsi e a prestare le prime cure del caso. Quando gli addetti della Protezione civile hanno chiesto cosa fosse successo ai due, l'anziano ha raccontato l'episodio, ma del motociclista, non c'era già più nessuna traccia. Svanito. Il pensionato è tornato a casa, raccontando l'episodio. Dopo qualche ora visti alcuni dolori che aveva l'uomo, i familiari lo hanno accompagnato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Città di Castello per fare un controllo. Qui i medici hanno scoperto che aveva alcune fratture. Così è stato immediatamente operato. Nel frattempo i familiari, oltre a essere in apprensione, hanno cercato di capire chi fosse il motociclista, ma senza riuscirci. Alla fine è scattato l'appello nei social per ''trovare il motociclista, perchè ora ci sono delle lesioni'' hanno specificato.